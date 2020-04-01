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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Планета закрыта на карантин: пандемия коронавируса попала на обложки топ-изданий мира, фото

среда, 01 апреля 2020, 18:09
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Пандемия коронавируса, которым, по состоянию на утро 1 апреля, заразилось уже 859 556 человек в мире, стала темой номер один в мировых СМИ.

Об этом свидетельствую обложки топ-изданий, которые появились в эти дни.

Безлюдные во время карантина улицы и храмы, люди в защитных масках, врачи-герои, спасающие жизнь, больничные палаты и просто изображение коронавируса - так иллюстрировали главную тему 2020 года мировые СМИ.

Среди использованных картинок - пара, которая целуется в защитных масках, и изображение планеты Земля, закрытой на глобальный карантин.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в сети було опубликовано видео из охваченной коронавирусом Covid-19 Италии, где продолжается режим жесткого карантина. В городах Северной Италии, обычно наполненных туристами и местными жителями, пугающе пусто.

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