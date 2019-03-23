Убивали женщин и детей: в Африке боевики вырезали больше сотни человек

Вооруженные люди убили 115 человек в поселении народа фульбе Эгоссагу в центральном Мали.

Об этом сообщает АР.

"Число погибших в результате утреннего нападения ополченцев возросло до 115", - говорится в сообщении.

Среди жертв, как отмечается, были в том числе беременные женщины и маленькие дети.

Один из лидеров местного ополчения фульбе сообщил, что глава деревни Эгоссагу также был среди убитых, как и его внуки.

В нападении, произошедшем в пять утра в субботу, фульбе обвиняют соседний народ, догонов.

Общины догонов и фульбе уже давно соседствуют в центральной части Мали, однако появление джихадистов из других частей страны нарушило мир между ними. Догоны обвиняют фульбе в поддержке джихадистов, связанных с террористическими группами на севере страны и за ее пределами. Фульбе в свою очередь, обвиняют догонов в поддержке малийской армии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", тропический циклон "Идай", обрушившийся на центральную часть Мозамбика 15 марта, унес жизни 732 человек.