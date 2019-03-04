В США приняли новое решение по санкциям против России

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России за агрессию в Украине.

Соответствующий указ президента США опубликован 4 марта, на сайте Белого дома.

"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют хищению ее активов", – говорится в указе.

Помимо этого, продлено и действие мер, которые администрация Трампа ввела 20 сентября 2018 года. В частности, тогда США расширили санкционный список до 72 россиян и компаний, которые связаны со сферами обороны и разведки России.

Напомним, в 2014 году США ввели санкции против России за агрессию в Украине. Впоследствии их расширяли и продлевали несколько раз.

Как сообщал "Апостроф", ранее с топ-чиновника времен Януковича сняли санкции ЕС.