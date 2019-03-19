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Затопило базу с "самолетами Судного дня": фото и видео смертельного наводнения в США

вторник, 19 марта 2019, 10:55

В США масштабное наводнение затопило две военные базы США и объект ВВС Offutt, в котором располагается штаб Стратегического командования Вооруженных сил.

Об этом сообщают местные СМИ.

Стратегическое командование Вооружённых сил США (STRATCOM) объединяет стратегические ядерные силы, силы противоракетной обороны и космические силы.

Offutt является местом постоянной дислокации "самолетов судного дня" Boeing E-4B Nightwatch - воздушных командных пунктов, предназначеных для президента, министра обороны и других членов высшего руководства США на случай начала ядерной войны. E-4B могут находиться в полете целую неделю при условии дозаправки в воздухе, а всё оборудование на борту защищено от ядерного взрыва.

База оказалась затоплена почти на треть, из 200 зданий 30 оказались повреждены, кроме этого, километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду.

По данным Метеорологической службы США, река Миссури затопила обширные территории между городами Омаха (Небраска) и Канзас-Сити (штат Канзас). При этом уровень воды в реке может подняться до 14,48 м, побив рекорд, установленный в 2011 году.

Причиной наводнения стали проливной дождь и тающий снег. Сотни семей на Среднем Западе были вынуждены покинуть свои дома.

Подтверждено, что, по меньшей мере, три человека погибли. Один человек погиб в Небраске еще в субботу, еще двое - в Айове.

По данным департамента сельского хозяйства Небраски, общий нанесенный ущерб от стихии составляет около 400 миллионов долларов.

Предупреждения о паводке остается в силе для восточной части Небраски, юга Висконсина и некоторых частей Айовы. Национальная метеорологическая служба заявила, что крупные наводнения, как ожидается, продолжатся по всему региону в среду из-за новой волны зимнего шторма.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате паводка в Бразилии погибли по меньшей мере 11 человек.

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