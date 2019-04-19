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Заставим Россию заплатить: в США сделали резкое заявление о вмешательстве Кремля в выборы

пятница, 19 апреля 2019, 23:57
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты заставят Россию выплатить компенсацию, если она будет вмешиваться во внутренние дела Америки.

Об этом сообщает The Washington Post.

Он ответил на вопрос, будет ли обсуждать Вашингтон с Москвой доклад Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Помпео сказал, что Россия вмешивалась во внутренние дела разных стран.

"Наиболее свежий случай - в Венесуэле. Влияние на Украину... Работа (России) по вмешательству в выборы по всему миру, не только в наши в 2016 году, но и в другие, была серьезной. Это было серьезное вмешательство", - сказал Помпео.

Он отметил, что во время общения с российской администрацией будет указывать на недопустимость таких действий.

"Мы будем говорить о постоянном требовании к России: чтобы Россия отказалась от действий, которые мешают успеху нашей демократии. Вмешательство в наши выборы создало риски. Мы ясно укажем им на то, что такое поведение недопустимо. И мы будем принимать жесткие меры, которые заставят Россию платить большую цену за свои враждебные действия", - подчеркнул Госсекретарь США.

Как сообщал "Апостроф", появился законопроект о новых санкциях против России, который направлен на сдерживание Кремля от вмешательства в выборы в США.

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