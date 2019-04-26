Трамп принял важное решение по торговле оружием: что известно

США планируют забрать свою подпись под международным договором о торговле оружием.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 26 апреля в ходе выступления перед членами национальной стрелковой ассоциации, передет Reuters.

По мнению Трампа, он обратится к Сенату с просьбой прекратить процесс ратификации договора.

Добавим, что документ о торговле оружием подписал в 2013 году бывший президент США Барак Обама. Сенат его еще не ратифицировал.

Договор о торговле оружием вступил в силу 24 декабря 2014 года. Его подписали 130 стран, ратифицировали – 83.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в мире продолжают расти объемы продажи вооружения. Так, согласно данным института, в период 2013-2017 годов объемы продаж оружия в мире выросли на 10% по сравнению с 2008-2012 годами.