Украинские военные получат от США еще больше денег: названа причина

Власти США увеличат финансирование программ в Украине после сокращения взносов в коллективный бюджет НАТО.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

По словам одного из чиновников Пентагона, в американском оборонном ведомстве рассматривают возможность траты сэкономленных средств на другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе.

Уточняется, что в частности, речь идет и о финансировании оборонных программ в Украине и Грузии.

При этом, известно, что Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.

Как сообщал "Апостроф", в США сделали громкое заявление о военной помощи Украине после скандала с "недостачей", притом, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что заблокировал военную помощь для Украины из-за высокого уровня коррупции.