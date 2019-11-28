RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 ноября

22:58
От станции "Депрессия" до станции "Успех": в сети появилась альтернативная схема метро Киева
21:53
Археологи нашли останки древнеегипетского воина, погибшего во время восстания: фото
21:46
Сепаратистка и шуты: сети ужаснуло фото заседания в СНБО
21:04
Авария у побережья Одесы: появились "экстремальные" фото танкера "Делфи"
20:59
NASA показало впечатляющее фото шторма на Марсе
19:54
Идея превратится в "пшик": эксперт высказался о легализации казино без международной стандартизации
19:50
В Украине успешно испытали новейшую крылатую ракету: фото и видео
19:49
На Закарпатье поймали мужчину, обстрелявшего из гранатомета магазин: фото
19:23
Харьков окутал густой туман: в сети делятся впечатляющими фото
19:13
В Днепре маршрутка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие, фото
19:00
Черная пятница 2019: какие авиалинии порадуют скидками на билеты
18:53
ГБР озвучило результаты обысков у Зверобой: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские военные получат от США еще больше денег: названа причина

четверг, 28 ноября 2019, 23:24
переглянути новину українською

Власти США увеличат финансирование программ в Украине после сокращения взносов в коллективный бюджет НАТО.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

По словам одного из чиновников Пентагона, в американском оборонном ведомстве рассматривают возможность траты сэкономленных средств на другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе.

Уточняется, что в частности, речь идет и о финансировании оборонных программ в Украине и Грузии.

При этом, известно, что Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.

Как сообщал "Апостроф", в США сделали громкое заявление о военной помощи Украине после скандала с "недостачей", притом, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что заблокировал военную помощь для Украины из-за высокого уровня коррупции.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец Трампу? На выборы в США идет медиамагнат и миллиардер

Украина - хрупкая демократия, которая борется против жестокого соседа - важный свидетель "Украинагейта"

Скандальный американский бизнесмен признал свою роль в увольнении посла США в Украине

НАБУ-LEAKS: кто из США стоит за украинским нардепом Деркачем

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: