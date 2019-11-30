В сети показали видео необычной черной пятницы в Канаде

В сети опубликовали интересный ролик, как в одном из супермаркетов Канады встречали покупателей в "черную пятницу" 29 ноября.

Соответствующее видео опубликовали в Twitter-аккаунте #MDK.

На кадрах видно, что в момент открытия продавцы встречают покупателей аплодисментами, а те, не устраивая ажиотаж, драки и толчею, как это обычно бывает, цивилизованно заходят в помещение супермаркета. А аплодисменты так и не стихают.

Чёрная пятница в Канаде.



Оказывается по человечески тоже можно pic.twitter.com/6a8YvhDOHQ — #MDK (@mudakoff) November 30, 2019

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, что происходит в магазинах мира в "черную пятницу".

Кроме того, в сети показали фото и видео ценников в украинских супермаркетах в "черную пятницу".

Также стало известно, что украинские продавцы наживаются на кошельках покупателей, не только практически не снижая стоимость товара, но и пытаясь заработать на его качестве. Так, ранее жительница Тернополя рассказала о своем неудачном опыте покупок в "черную пятницу".