RU  UA  EN

воскресенье, 22 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 декабря

09:59
Боевики ЛНР устроили подлую провокацию в зоне разведения сил: заявление штаба
09:40
Говорят, самая стильная первая леди Украины: 5 нашумевших образов Елены Зеленской в 2019 году
09:24
Украину снова засыпает снегом: опубликовано яркое фото
09:01
Появилась меткая карикатура о зарплатах и ценах в Украине
08:42
В России вспыхнул мощный пожар на нефтехимическом заводе: фото и видео
08:22
Появились фото супругов-велосипедистов, погибших в страшном ДТП под Киевом
08:00
Милые имбирные пряники к Рождеству: простой рецепт и советы приготовления
07:55
В Киеве ограничат движение транспорта: где не проехать, карты
07:52
День святой Анны: что нельзя делать 22 декабря
07:35
Под Ровно пьяный "коп" устроил ДТП с подставой: резонансные детали и видео
07:20
Х-фактор 10: как прошел финал шоу и кто выступит в суперфинале
06:30
Гороскоп на 22 декабря: Весы будут категоричны, а Овнов ждут трудности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Интересовался заранее: всплыли скандальные детали предоставления США военной помощи Украине

воскресенье, 22 декабря 2019, 10:26
переглянути новину українською

Президент США Дональд Трамп интересовался военной помощью своей страны для Украины еще за месяц до разговора с главой государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Bloomberg.

По просьбе Дональда Трампа сотрудник департамента по управлению и бюджету Майкл Даффи обратился в Пентагон за подробной информацией о военной помощи для Украины.

Также выяснилось, что Администрация Трампа существенно отредактировала документы после того, как президент поговорил с Зеленским. Это произошло примерно через час после звонка.

Как ранее сообщал "Апостроф", Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусмотрено выделение военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь

Трампу наверняка объявят импичмент, но есть варианты - американский политолог

Конец Трампу? На выборы в США идет медиамагнат и миллиардер

Украина - хрупкая демократия, которая борется против жестокого соседа - важный свидетель "Украинагейта"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: