Интересовался заранее: всплыли скандальные детали предоставления США военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп интересовался военной помощью своей страны для Украины еще за месяц до разговора с главой государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Bloomberg.

По просьбе Дональда Трампа сотрудник департамента по управлению и бюджету Майкл Даффи обратился в Пентагон за подробной информацией о военной помощи для Украины.

Также выяснилось, что Администрация Трампа существенно отредактировала документы после того, как президент поговорил с Зеленским. Это произошло примерно через час после звонка.

Как ранее сообщал "Апостроф", Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусмотрено выделение военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.