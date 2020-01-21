Хотят устранить: эксперт дал детальное разъяснение скандала с "давлением" Трампа на Зеленского

Президент США Дональд Трамп не пытался давить на украинские власти для расследование против сына Джо Байдена в обмен на финансовую помощь Украине, а действовал для защиты американских интересов.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" военный эксперт, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

По мнению эксперта, Трамп защищал американские интересы, а не только свои личные, когда инициировал в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским расследование коррупционной схемы с участием сына вице-президента США Джо Байдена, своего вероятного оппонента на выборах.

"Речь идет о гражданине Америки, а не только о том, что он (Джо Байден, - "Апостроф") вице-президент. И нужно расследовать, участвовал ли гражданин США в коррупционной схеме", - считает Гарри Табах.

По его словам, Трамп – "человек денег". Поэтому, когда кто-то из его советников сказал, что в Украине, оказывается, огромная коррупция, он начал внимательней следить за выделением финансовой помощи. "Ему важно понимать назначение и полезность денег, которые выделяют США", - подчеркнул эксперт.

Как утверждает Гарри Табах, "давление" Трампа на Зеленского используют политики, которые ищут причину в любой способ устранить его с поста президента.

"Даже ваш президент сказал, что никакого давления не было. Я сто раз прочел транскрипт этого разговора, я не видел никакого давления", - резюмировал эксперт.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Трамп задушит Путина во время второго срока - Гарри Табах.