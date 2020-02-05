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Трамп не пожал руку своей оппонентке в Конгрессе, она "отомстила": видео

среда, 05 февраля 2020, 11:41
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В Конгрессе произошел скандал с Трампом Фото: Twitter

В Конгрессе США президент Дональд Трамп не пожал руку спикерке Палаты представителей Нэнси Пелоси, после чего она публично порвала текст его речи.

Видео с инцидентом опубликовали американские СМИ в Twitter.

Так, перед началом своего выступления перед обеими палатами Конгресса Трамп дал копии своей речи вице-президенту США Майку Пенсу и спикерке Палаты представителей, в ответ Пелоси протянула ему руку и тот отказался ее пожать. После этого она не сказала во время объявления выступления главы Белого дома традиционные слова "большая честь представить", и стала позади Трампа. Когда он завершил речь, она на камеру разорвала свою копию его обращения.

Как сообщал "Апостроф", ранее Сенат США не смог проголосовать за привлечение дополнительных свидетелей и документов на суд по делу импичмента президента Дональда Трампа.

О влиянии Украины на процесс импичмента Трампа читайте в материале "Апострофа": Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь.

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