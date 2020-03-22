Тысячи зараженных за считанные часы: коронавирус набирает обороты в США

По состоянию на вечер субботы, 22 марта, в США количество зараженных коронавирусом по сравнению с утром увеличилось на 2488 человек и составляет на данный момент 29 235 человек.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, созданной центром системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Стоит отметить, что количество умерших также увеличилось: если еще утром в стране насчитывалось 340 человек, то уже к вечеру их стало 371.

Эти цифры вывели США на третье место по количеству зараженных. Они даже обогнали Испанию, получив 5004 новых инфицированных в сутки. Причем, 4000 из них только в штате Нью-Йорк.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Испании коронавирусом заразился легендарный певец Пласидо Доминго, который сам сознался в своем диагнозе.