На популярном у украинцев курорте произошло ДТП с несколькими погибшими

В Египте произошло ДТП, в котором восемь человек погибли, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщает Al Balad.

Так, авария произошла в среду вечером, 26 декабря, на севере страны на автотрассе, соединяющей Каир и Александрию.

По не установленным пока причинам, на высотной эстакаде перед въездом в город Даманхур произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем с прицепом. В момент аварии прицеп упал на микроавтобус с людьми.

Отметим, Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109-е в мире по показателю смертности на дорогах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в среду, 28 февраля, в провинции Бухейра в Египте произошла масштабная железнодорожная катастрофа, в результате чего погибли 19 человек, еще 38 получили ранения и травмы.