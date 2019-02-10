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В Китае произошло два ДТП с десятками авто: есть погибшие, много пострадавших

воскресенье, 10 февраля 2019, 21:38

В китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны произошли два масштабных ДТП на двух скоростных автомагистралях. Погибло двое людей и более 50 пострадали.

Об этом сообщает CGTN.

Одна авария произошла около 8 часов вечера по местному времени, когда около 70 транспортных средств скопилось на скоростной дороге Синан-Цзяньхэ.

Другая авария с участием более 40 транспортных средств произошла автостраде Цзянкоу-Вэньань.

Причиной двух крупных ДТП стала гололедица, поскольку температура упала после дождя.

10 пострадавших, по данным медиков, находятся в критическом состоянии. Местные власти организовали развозку более 200 человек, которые находились в поврежденных автомобилях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России маршрутка попала в серьезное ДТП.

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Раздел: МирАзия Тема:
Теги: Китай, ДТП

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