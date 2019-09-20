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Это был ад: в Турции дети из России стали жертвами огненного шоу
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Это был ад: в Турции дети из России стали жертвами огненного шоу

пятница, 20 сентября 2019, 09:19
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На курорте Турции на туристов вылили горящее масло, в результате чего ожоги получили несколько человек, в том числе и двое детей из России, которым 3,5 и 10 лет.

Об этом сообщает tsargrad.tv.

ЧП случилось в отеле Club Paradiso. Во время финального ужина в отеле повар допустил ошибку, и горящее масло полилось на присутствующих. Всего пострадали от огня восемь человек, трое из них были сразу госпитализированы. Среди них – два мальчика из Екатеринбурга (Россия).

По словам отца, один из его сыновей получил ожоги 2-й и 3-й степеней, у него обожжено 27% поверхности тела. Состояние второго мальчика менее тяжелое: обгорели рука и голова.

"Это был ад, вы не представляете, как ребенок орал, когда горел", - рассказал отец детей. По его словам, на помощь пострадавшим от горящего масла сразу бросились туристы из Германии и Голландии. А в это время россияне просто снимали происходящее на свои камеры.

Пока оба ребенка еще несколько дней будут находиться в больнице под капельницами. После того как врачи дадут разрешение, семья сразу же вылетит обратно в Россию. В екатеринбургском аэропорту их встретит скорая помощь, и мальчиков доставят в ожоговый центр.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинец устроил смертельные разборки на курорте в Турции.

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