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Разрушительный тайфун "Фанфон" унес множество жизней: опубликованы жуткие видео

четверг, 26 декабря 2019, 11:55
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В среду, 25 декабря, по территории Филиппин прошел мощный тайфун "Фанфон", который вызвал многочисленные разрушения, в результате которых погибло минимум 16 человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на AFP.

Так, основной удар пришелся на острова Висайя в центральной части страны, оттуда было эвакуировано 4 тысячи человек. Следует отметить, что в этот день в стране отмечается предрождественский праздник Noche Buena, когда принято собираться большой семьей за столом. Это существенно усложняло эвакуацию.

Местные власти рассказали, что вследствие урагана были сорваны крыши домов и повалены столбы, тайфун выкорчевал деревья и обесточил поселения, уничтожены около 100 домов. Также пострадали и популярные курорты Филиппин, в частности, остров Боракай.

Как сообщал "Апостроф", ранее ураганный ветер был зафиксирован на популярном украинском курорте Кирилловка – порывы ветра и шторм практически смыли прибрежную полосу.

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