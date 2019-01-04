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В Германии возле офиса пророссийской партии произошел взрыв: фото

пятница, 04 января 2019, 19:30

У офиса немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Саксонии прогремел взрыв.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в четверг, 3 января, вечером в городе Дёбельн, федеральная земля Саксония. Как отмечается, взрыв повредил окна и двери офиса партии, а также соседние дома и две стоявшие рядом машины.

В результате взрыва никто не пострадал.

По последним данным, полиция уже задержала троих подозреваемых в организации взрыва. Предположительно, ответственные за взрыв могли действовать из политических мотивов.

Напомним, "Альтернативу для Германии" часто обвиняют в пророссийских настроениях, депутаты от партии ездили в оккупированный Крым, а ее представители часто выступают за отмену антироссийских санкций.

Подробнее о проблемах с демократией в ЕС и подъеме ультраправых партий читайте в материале "Апострофа": Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим.

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