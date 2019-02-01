США могут разместить ядерные ракеты возле Украины

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в будущем в Польше могут быть размещены американские ядерные ракеты.
Об этом сообщает Spiegel.
По словам Чапутовича, Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.
"В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками", - сказал он.
Кроме того, министр не исключил, что в Польше в будущем будут размещены атомные арсеналы НАТО.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине.