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США могут разместить ядерные ракеты возле Украины

пятница, 01 февраля 2019, 19:47

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в будущем в Польше могут быть размещены американские ядерные ракеты.

Об этом сообщает Spiegel.

По словам Чапутовича, Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.

"В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками", - сказал он.

Кроме того, министр не исключил, что в Польше в будущем будут размещены атомные арсеналы НАТО.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине.

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