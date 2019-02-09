Донбасс получит помощь от Европы: что известно

Дания, Швеция и Швейцария до 2022 года выделят жителям Донбасса 14 миллионов долларов в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира.

Об этом говорится на сайте Программы по развитию ООН в Украине.

В частности, больше вех средств выделит Дания (9 миллионов 45 тысяч долларов США). Швеция выделит 3 миллиона долларов США, а Швейцария - 2 миллиона долларов. О начале проекта объявили 8 февраля.

В ООН рассчитывают, что деньги «позволят начать поиск путей для решения ключевых проблем в Донецкой и Луганской областях» на подконтрольных украинскому правительству территориях.

Также деньги должны способствовать «социальной сплоченности» на востоке Украины и помочь провести реформы децентрализации и здравоохранения в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что ЕС хочет взять Донбасс под свой контроль.