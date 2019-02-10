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Австрийский художник: в Германии "обидели" творчество Гитлера

воскресенье, 10 февраля 2019, 22:29

В немецком Нюрнберге пять картин авторства Адольфа Гитлера не смогли продать на аукционе.

Об этом сообщает ВВС.

Аукционный дом Weidler установил начальную цену на акварели в размере 45 000 евро.

Торги сопровождались скандалом с обвинениями в подделке, а мэр города Ульрих Мали назвал его "дурным тоном".

На торгах также были представлены предметы, которые, как утверждается, принадлежали нацистскому диктатору, в том числе ваза и плетеное кресло со свастикой.

Публичная демонстрация нацистской символики противозаконна в Германии - за исключением некоторых случаев, например, по образовательным или историческим причинам. Аукционный дом обошел закон, добавив символы в своем каталоге.

Как известно, в молодости Адольф Гитлер написал около 2 тысяч картин. Он хотел добиться успеха как художник в Вене до начала Первой мировой войны.

В 2014 году акварель Гитлера из старой мэрии Мюнхена была продана за 130 тысяч евро. В 2015-м аукционный дом Weidler продал более десятка картин, приписываемых Гитлеру, за 400 тысяч евро.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черном море обнаружили затерянный флот Гитлера.

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Раздел: МирЕвропа Тема:
Теги: Киев, ДТП

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