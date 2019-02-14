В ЕС разгорелся новый скандал из-за топ-шпиона Путина

Главу контрразведки Бельгии отстранили от должности по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает De Morgen.

Сообщается, что Клемент Ванденборре, который 40 лет проработал в разведке, отстранен от должности за "многочисленные инциденты, связанные с конфиденциальностью".

Он подозревается в уничтожении конфиденциальных документов. Пока идет расследование, Ванденборре отстранен от должности. Его офис опечатан с января.

Также руководство страны заподозрило специалиста в шпионаже в пользу Российской Федерации. Сам разведчик отрицает все обвинения.

В то же время, по данным издания, обвинения против Ванденборре могут быть связаны с противостоянием между департаментами разведывательной службы и контрразведки Бельгии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Эстонии посадили "образцового" шпиона Путина.