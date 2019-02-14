В ЕС разгорелся новый скандал из-за топ-шпиона Путина

Главу контрразведки Бельгии отстранили от должности по подозрению в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает De Morgen.
Сообщается, что Клемент Ванденборре, который 40 лет проработал в разведке, отстранен от должности за "многочисленные инциденты, связанные с конфиденциальностью".
Он подозревается в уничтожении конфиденциальных документов. Пока идет расследование, Ванденборре отстранен от должности. Его офис опечатан с января.
Также руководство страны заподозрило специалиста в шпионаже в пользу Российской Федерации. Сам разведчик отрицает все обвинения.
В то же время, по данным издания, обвинения против Ванденборре могут быть связаны с противостоянием между департаментами разведывательной службы и контрразведки Бельгии.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Эстонии посадили "образцового" шпиона Путина.