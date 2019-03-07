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Жванецкий назвал главные ужасы путинской России

четверг, 07 марта 2019, 08:21

Общество России "с радостью будет голодать, но будет строить ракеты", а жить в стране "стало хуже, но еще терпимо".

Об этом в интервью "Собеседнику" заявил сатирик Михаил Жванецкий.

"Все дорожает. Всегда утешаешь себя: "Стало хуже, но еще терпимо". Но я интуитивно чувствую нарастание чего-то нехорошего. Вижу пересчитывание денег в карманах... Было время, когда ты не знал, сколько у тебя в кошельке. А сейчас должен знать.

При этом наше общество с радостью будет голодать, но строить ракеты. Или авианосец. У нас есть "Адмирал Кузнецов", но у него, как ты знаешь, есть большой недостаток: когда он двинулся, то отмечал свой маршрут черным дымом. Больно говорить, да все газеты писали: наши космонавты видели этот дым из космоса... А того, чтобы и быть сытыми, и запускать ракеты, почему-то никто в правительстве еще не предложил", - отметил он.

По словам Жванецкого, его возмущают разгильдяйство и тотальная безнаказанность в России.

"Постоянно слышишь о катастрофах, в которых гибнут наши люди: то подъезд от взрыва газа обрушится, то полдома сгорит в самом центре Москвы, то автобус с детьми перевернется. И я как-то не замечаю, чтобы настоящие виновные понесли наказание. Должны работать суды! Нельзя к этому так просто относиться! Во всех цивилизованных странах, мне кажется, подобные трагедии заканчиваются показательным судом. То, что газовая система никудышная и дороги не чистятся – это уже для России привычно. А вот то, что не работают суды, для меня необычно. Это безобразие", - считает сатирик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцев возмутило объяснение сатирика Михаила Жванецкого того, за что же именно он получил орден от президента России Владимира Путина.

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