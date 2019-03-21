Путин назначил главой Калмыкии чемпиона мира, ездившего к боевикам ДНР

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Калмыкии Алексея Орлова и назначил и.о. главы региона многократного чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова.

Как сообщает российская пресса, известный 38-летний спортсмен будет руководить Калмыкией до следующих выборов.

По данным российских ресурсов, спортивную карьеру Хасиков завершил в 2014 году, а с 2017 года занимал одну из должностей в Росмолодежи. Кроме того, с 2008 по 2012 годы он был депутатом Народного хурала Калмыкии, а с 2012 по 2014 годы был членом Совфеда от правительства региона.

В президентскую кампанию 2018 года Хасиков был доверенным лицом Путина.

Также известно, что в декабре 2018 года Хасиков побывал в оккупированном боевиками Донецке, где провел открытую тренировку.

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