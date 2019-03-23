Польша нанесла неожиданный удар по путинской пропаганде

Польское государственное телевидение (TVP) создаст новый телеканал - TVP Wilno, целевой аудиторией которого будет польское национальное меньшинство в Литве.

Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на польские СМИ.

Одним из задач телеканала будет, в частности, борьба с российской пропагандой в этой балтийской стране.

Соответствующее распоряжение о создании телеканала подписали в четверг председатель правления TVP Яцек Курский и заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вел Сеньк.

По словам Курского, на первом этапе проект будет реализован в мае, а в полной мере заработает осенью.

Заместитель главы МИД Польши проинформировал, что создание этого телеканала является очень нужным шагом в контексте "активности российских нарративов в Литве". По его словам, это позволит "уравновесить" информацию, которая попадает к полякам в Литве.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик отметил, что на территории балтийских стран, особенно в Литве, наблюдается "экспансия массовой российской культуры".

Финансирование телеканала будет происходить из средств МИД Польши.

Соцопросы последних лет показывают, что большинство поляков в Литве отдают предпочтение российским, а не польским телеканалам. Среди поляков в Литве есть значительная часть лиц с откровенно пророссийскими взглядами.

Как известно, польское государственное телевидение обладает группой из более 10-ти разных телеканалов, один из которых - TVP Polonia - направлен на польскую аудиторию за рубежом. Как заметил Курский, одного только телеканала TVP Polonia сейчас уже недостаточно, особенно в местах, где есть большое польское национальное меньшинство, в частности в Литве.

Как сообщал "Апостроф", ранее пропаганду Кремля метко спародировали на немецком ТВ.