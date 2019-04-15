Божья благодать: во Франции увидели символизм в пожаре в Нотр-Даме

Для восстановления сгоревшего 15 апреля легендарного собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) могут потребоваться годы работы.

Об этом сообщил архиепископ Реймский Эрик де Мулен-Бофор, передает Telegram канал "Проект Сноб".

Также глава французской конференции католических епископов отметил, что пожар в соборе Парижской Богоматери может иметь сакральное значение.

"Падение стрелы имеет значительное символическое значение, оно представляет собой палец, протянутый к Богу, громоотвод, несущий к нам благодать Божью", – заявил архиепископ.

Отметим, собор Парижской Богоматери - один из известнейших символов Парижа и мировая достопримечательность. Также является важнейшим памятником средневековой готической архитектуры. Возводился в период 1163—1345 годов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ходе пожара крыша собора Парижской Богоматери практически полностью обрушилась, также огонь охватил несущую конструкцию здания.