Как сейчас выглядит собор Парижской Богоматери: новые фото и видео

В сети публикуют фото легендарного собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который пережил в понедельник, 15 апреля, катастрофический пожар.

На опубликованных фото можно увидеть, что основная структура здания сохранилась. В частности, удалось спасти фасад и главные башни собора.

"Вот-так он выглядит сегодня с утра. Пожарные сохранили фасад… и сакуры", – пишет с места событий украинская писательница Ирена Карпа.

Также в сети опубликовали видео с утренними видами выгоревшего собора Парижской Богоматери.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", к утру 16 апреля пожарным удалось потушить серьезное возгорание в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже.

Кроме того, в соборе Парижской Богоматери уцелел один из главных витражей, Южное окно-роза (La Rose Sud или Rose du Midi).