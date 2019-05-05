В Европе участники "Бессмертного полка" напали на украинцев: опубликованы фото

В Португалии (Лиссабон) участники "Бессмертного полка" напали на украинцев.

Об этом сообщил Павло Садоха в Facebook.

"Со стороны организаторов состоялась агрессия против украинского народа. Были вырваны плакаты, вырванный и разбит телефон одного из украинцев и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской общины, которому на глазах его годовалого внука разбили фару в автомобиле и он получил несколько ударов бейсбольной битой по телу", - написал он, опубликовав фото с места нападения.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский писатель предложил замену акции "Бессмертный полк".

Также в сети появились фото репетиции парада ко Дню победы 9 мая в Москве. Пользователи в комментариях к постам с фото прокомментировали, что форма участников парада похожа на ту, которую носили нацисты Третьего рейха – строгая черная одежда с красными повязками на рукавах.