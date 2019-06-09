В Польше грузовик протаранил 6 авто: множество погибших, опубликовано фото и видео

В воскресенье, 9 июня, в Польше возле города Щецин на автомагистрали А6 грузовик столкнулся сразу с шестью легковыми автомобилями.

Об этом сообщает "PolsatNews".

Несколько автомобилей загорелись в результате столкновения. После того, как пожарным удалось справиться с огнем, на месте аварии было обнаружено 6 тел погибших.

Кроме того, ранения и травмы получили 16 человек, из них четверых отправили в больницу. Как сообщается, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Дорога в районе столкновения была перекрыта. Причины масштабной аварии выясняют правоохранители.

Film nakrecony zaraz po tragedii pod Szczcinem na A6! Duży pożar i aż 6 ofiar śmiertelnych, 1 Kobieta poważnie ranna, 4 osoby odwiezione LPR do szpitali... 12 osób w tym dzieci zaopatrzone medycznie na miejscu... #wypadek #wypadekA6 #karambolA6 pic.twitter.com/0CWfXv2cDJ — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) 9 июня 2019 г.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также в воскресенье, 9 июня, на трассе Киев-Харьков автомобиль Lada врезался в отбойник: двое пассажиров погибли.