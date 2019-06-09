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В Польше грузовик протаранил 6 авто: множество погибших, опубликовано фото и видео

воскресенье, 09 июня 2019, 22:34
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В воскресенье, 9 июня, в Польше возле города Щецин на автомагистрали А6 грузовик столкнулся сразу с шестью легковыми автомобилями.

Об этом сообщает "PolsatNews".

Несколько автомобилей загорелись в результате столкновения. После того, как пожарным удалось справиться с огнем, на месте аварии было обнаружено 6 тел погибших.

Кроме того, ранения и травмы получили 16 человек, из них четверых отправили в больницу. Как сообщается, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Дорога в районе столкновения была перекрыта. Причины масштабной аварии выясняют правоохранители.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также в воскресенье, 9 июня, на трассе Киев-Харьков автомобиль Lada врезался в отбойник: двое пассажиров погибли.

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