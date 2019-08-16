Умерла принцесса Голландии: что о ней известно

В пятницу, 16 августа, в Гааге на 72-м году жизни скончалась принцесса Королевства Нидерландов Кристина.

Об этом сообщает нидерландский королевский дом.

Как отмечается, Кристина умерла в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге. В 2017 году у нее диагностировали рак костей, однако пресс-служба утверждала, что ее состояние стабильно и не вызывает опасений.

Принцесса родилась 18 февраля 1947 года, она была четвертой и самой младшей дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда. При рождении принцесса была названа Марейке, однако позже взяла свое второе имя Кристина. Она приходилась сестрой бывшей королеве Беатрикс и тетей действующему королю Виллему-Александру.

В детстве она почти потеряла зрение. Еще в молодости принцесса отказалась от активного участия в жизни королевского дома и была одним из наименее известных членов королевской семьи.

В сообщении от королевского двора отмечается, что Кристина была “прекрасным человеком с очень добрым сердцем”, обладавшим музыкальным талантом.

Закрытая церемония прощания пройдет в дворце Нордейнде.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 августа на 65-м году жизни от рака скончался британский певец Джо Лонгфорн.