В Австрии прогремел мощный взрыв у аэропорта: первые подробности и кадры с места

В четверг, 10 октября, возле аэропорта австрийского города Линц произошел серьезный взрыв.

Судя по фотографиям, которые публиковали очевидцы в социальных сетях, взрыв произошел утром, около 10:00.

По предварительной информации, взрыв произошел на станции по переработке мусора на территории аэропорта. На данный момент известно, что пострадало девять человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

На опубликованных видео и фотографиях с места происшествия видно, что за взрывом последовал масштабный пожар. В небо с места взрыва поднимаются клубы черного дыма.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 5 октября, в США во время празднования "Октоберфеста" произошла серия взрывов. В момент ЧП на мероприятии находились сотни людей.