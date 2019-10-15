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Сеть взорвало видео с говорящим покойником на похоронах в Ирландии

вторник, 15 октября 2019, 04:25
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Во время похорон ветерана вооруженных сил Ирландии Шея Бредли, который умер из-за продолжительной болезни, покойник рассмешил присутствующих предсмертной шуткой.

Сослуживцы Бредли сняли похоронную процессию на видео и выложили его в группе ветеранов вооруженных сил Ирландии в Facebook.

Во время траурной церемонии, происходившей на кладбище, из гроба неожиданно раздался стук по крышке и послышался голос покойника. "Где, черт побери, я нахожусь? Выпустите меня отсюда! Здесь темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь — перед вами! Я умер", — возбужденно говорил голос умершего.

На скорбных лицах присутствующих возле гроба сначала появились улыбки, потом послышался смех. В завершении Бредли спел коротенькую песенку и сказал: "Я позвонил, чтобы попрощаться".

Позже дочь покойного Андреа объяснила, что ее отец записал это сообщение незадолго до своей смерти. Запись была воспроизведена через колонки. Дочь покойного заметила, что ее отец был бы несказанно рад, если бы мог узнать, сколько людей ему удалось рассмешить.

"Недавно нас спросили, в чем разница между военным и гражданским юмором. Это просто: он черный", — прокомментировали это видео, которое взорвало соцсети, ветераны ВС Ирландии в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Нью-Йорке среди бела дня дикий олень устроил погром в салоне красоты.

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