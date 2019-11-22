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В Брюсселе ждут от Путина "значимых шагов" на нормандском саммите

пятница, 22 ноября 2019, 12:29
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Брюссель ожидает от России "значимых шагов для продвижения минского процесса".

Об этом заявил глава отдела по отношениям со странами Восточного партнерства внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс, передает Deutsche Welle.

В ЕС полагают, что есть "обнадеживающие" сигналы в реализации минских соглашений, и ожидают "значимых шагов" от России на саммите нормандской четверки, запланированном на 9 декабря в Париже.

По словам Тиббельса, в Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются.

В то же время в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы: обмен пленными в сентябре, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, разминирования, а также завершение 20 ноября строительства моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

"Это были смелые шаги украинской стороны", - отметил чиновник внешнеполитической службы ЕС.

В то же время в Евросоюзе говорят, что и Украина останавливаться не должна. Намекают на возобновление выплат пенсий жителям неподконтрольных украинской власти территорий, восстановление избирательного права переселенцам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Евросоюзе и НАТО прокомментировали выполнение Россией приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года о возвращении захваченных украинских суден.

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