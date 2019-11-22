В Брюсселе ждут от Путина "значимых шагов" на нормандском саммите

Брюссель ожидает от России "значимых шагов для продвижения минского процесса".

Об этом заявил глава отдела по отношениям со странами Восточного партнерства внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс, передает Deutsche Welle.

В ЕС полагают, что есть "обнадеживающие" сигналы в реализации минских соглашений, и ожидают "значимых шагов" от России на саммите нормандской четверки, запланированном на 9 декабря в Париже.

По словам Тиббельса, в Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются.

В то же время в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы: обмен пленными в сентябре, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, разминирования, а также завершение 20 ноября строительства моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

"Это были смелые шаги украинской стороны", - отметил чиновник внешнеполитической службы ЕС.

В то же время в Евросоюзе говорят, что и Украина останавливаться не должна. Намекают на возобновление выплат пенсий жителям неподконтрольных украинской власти территорий, восстановление избирательного права переселенцам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Евросоюзе и НАТО прокомментировали выполнение Россией приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года о возвращении захваченных украинских суден.