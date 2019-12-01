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Грозит пожизненное: известный бизнесмен попал в громкий скандал с убийством журналистки

воскресенье, 01 декабря 2019, 23:56
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В субботу, 30 ноября, суд Мальты предъявил обвинение бизнесмену Йорджену Фенеку в соучастии в убийстве журналистки Дафне Каруаны, которая погибла в октябре 2017 года в результате подрыва ее автомобиля.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Times of Malta.

"Суд постановил заморозить счета предпринимателя и отправил его под стражу – сейчас он находится в тюрьме Коррадино", - говорится в сообщении.

При этом, бизнесмен не признал себя виновным по этому обвинению и по другим, в частности в финансировании преступной организации и заговоре с целью совершения преступления.

Если его все же признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС.

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