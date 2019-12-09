Тела нашли в доме: всплыли новые детали убийства украинцев в Польше

Тела украинцев с ножевыми ранениями, убийство которых произошло в Польше, нашли в одном из жилых домов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Lublin112.

На место, на территорию одного из питомников деревьев и кустарников, немедленно был направлен патруль. В одном из жилых домов находились тела двух мужчин.

На трупах были обнаружены ножевые ранения. Жертвами стали граждане Украины, которые работали на территории питомника. Преступник, совершивший двойное убийство, задержан. Им оказался гражданин Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Гданське (Польша) убили украинца. Злоумышленники напали на него с ножом и нанесли 4 удара.

Также ранее польские СМИ сообщили об издевательствах правоохранителей над украинкой в Польше.