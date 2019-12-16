Появилась меткая карикатура на новый поворот в Brexit

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона представить на рассмотрение Палаты общин британского парламента законопроект о выходе из Евросоюза стало поводом для забавной картинки.

Новую карикатуру известный украинский художник Андрей Петренко опубликовал на своей странице в Twitter.

На рисунке бульдог с британским флагом на груди разрывает, как тряпку, флаг Евросоюза, демонстрируя твердое намерение Великобритании разорвать связи с ЕС.

Цель законопроекта, который предлагает премьер-министр Джонсон заключается в том, чтобы превратить соглашение о выходе из ЕС, которое является проектом международного договора, в закон Великобритании. Таким образом британское правительство получит возможность его ратифицировать.

Как сообщал "Апостроф", в Великобритании состоялись внеочередные выборы в парламент. Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном было вынуждено пойти на выборы из-за неспособности принять соглашение о Brexit (выход Британии из Европейского Союза).