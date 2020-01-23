В Швеции командующей ВМС стала первая женщина-адмирал: фото и биография

В Швеции командующей Военно-морскими силами стала Ева Скуг Хаслум, которая ранее стала первой в стране женщиной-адмиралом.

Об этом сообщает местное издание SVT.

Хаслум, которая ранее входила в руководство Шведского колледжа национальной обороны, была назначена во время специальной церемонии в Карлскроне.

"Для меня большая честь получить эту должность и здорово снова вернуться "домой" во флот, но, конечно, буду скучать по Шведскому колледжу национальной обороны и всем невероятно замечательным людям, работающим здесь. Но мы постараемся наладить хорошие связи в будущем", - сказала Хаслум на церемонии.

Она приступит к работе в новой должности 1 февраля.

Скуг родилась 26 марта 1968 года. Начала свою карьеру в 1987 году как радиотелеграфистка. В 1990 году она была назначена офицером военно-морского флота в звании исполняющей обязанности лейтенанта. Была повышена до звания младшего лейтенанта в 1993 году и лейтенанта в 1995 году. В течение почти 6 месяцев в 2007 году командовала корветом и патрулировала побережье Ливана, борясь с контрабандистами, террористами и пиратами.

Хаслум по одному месяцу в году (с 2010 по 2017) служила адъютантом принцессы Швеции Виктории.

С декабря 2016 года работала в Шведском университете обороны, а в начале 2017 года стала вице-ректором.

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