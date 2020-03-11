Число жертв коронавируса приближается к 1000: фото, видео последние данные о ситуации в Италии

По данным среды, 11 марта, зафиксировали 2313 новых случаев заражения и 196 новых случаев смерти за сутки от пандемии коронавируса в Италии.

Об этом сообщают местные СМИ.

При этом общее число зараженных достигло 12462 человек и 827 человек умерли, в тоже время более тысячи удалось выздороветь. 1028 пациентов с коронавирусом в Италии в настоящее время находятся в реанимации, хотя еще во вторник, 10 марта, их было 877.

В связи с этим уровень смертности в Италии повысился до 6.6%, во вторник, 10 марта, было 6.2%, в понедельник, 9-го - 5%. Жертвой вируса стал председатель Союза медиков провинции Варезе Роберто Стелла.

Отмечается, Китай выслал в Италию врачей, 2 миллиона масок, 100 тысяч респираторов, 50 тысяч тестов и 20 тысяч костюмов.

"Благодаря сами знаете кому, сейчас в Италии примерно так. Если это не рай для интроверта, то что?" – пишут в Telegram-канале "Perepichka News", комментируя и публикуя фото пустующих итальянских улиц.

Фото пустынных улиц Италии из-за коронавируса 1 / 1 Фото пустынных улиц Италии из-за коронавируса 1 / 1 Фото пустынных улиц Италии из-за коронавируса 1 / 1

Ту же картину можно наблюдать и по видеокадрам, опубликованным в сети.

Напомним, Италия занимает второе место после Китая (81 тыс. случаев болезни) по числу заразившихся и первое место по летальности. Далее идет Иран (9 тыс.) и Южная Корея (7,7 тыс.). Всего по всему миру вирусом заразились более 121 тыс. человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Украина закрыла авиасообщение с Италией из-за пандемии COVID-19.