RU  UA  EN

воскресенье, 15 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 марта

15:42
В Киеве появился новый яркий мурал, посвященный коронавирусу: фото
15:10
Ученые обнаружили в пустыне социальную сеть, возрастом в 30 тысяч лет
14:58
По Украине прошел шторм: тысячи людей остались без света
14:35
На Донбассе два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
14:04
Комфортный для Кремля: в России интересно высказались о главе Офиса Зеленского
14:02
В Украине собрались значительно ужесточить карантин из-за коронавируса: что закроют
13:51
Как будут ходить поезда в Украине при карантине: важные изменения
13:23
Россия, Беларусь и Польша закрывают границы с Украиной: что важно знать
12:24
В Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке: фото и видео с места трагедии
12:17
Контактировали с зараженными: в Черновцах еще трое с подозрением на коронавирус
11:37
Напился и убил: в Киеве мужчина устроил жуткую расправу над матерью
11:24
Умер известный британский музыкант, которого называют "отцом индастриала"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Есть только одна уязвимость: российский оппозиционер раскрыл коварный план Кремля в Европе

воскресенье, 15 марта 2020, 14:39
переглянути новину українською

Для Москвы есть только одна уязвимость - санкции, проблему с которыми Кремль вынужден решать в связи с украинским вопросом.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" российский политический деятель, кандидат юридических наук Марк Фейгин.

По его словам, России необходимо хоть поэтапно, но смягчение этих санкций. В то же время американские санкции смягчить невозможно, потому что это находится в зоне ответственности не президента Трампа, а Конгресса.

"А в Европе ситуация очень и очень манипулятивная. Они склоняются к тому, чтобы смягчить санкции. Им нужен только формальный повод, им надо заставить Украину и президента Зеленского, чтобы он дал им этот повод. Формальным поводом будет проведение выборов, признание особого статуса и - ну, вот же, смотрите, процесс идет, нужно этот процесс простимулировать", - заявил Фейгин.

Он подчеркнул, что так же происходило с возвращением делегации России в ПАСЕ. Они договорились об этом заранее, мол, вы нам отдаете моряков во исполнение решения Гамбургского морского трибунала, а за это вы получите место в ПАСЕ обратно.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Для русской политики важно, чтобы с человеком можно было выпить водку - Марк Фейгин.

Фотогалереи

Все
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: