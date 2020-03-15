Есть только одна уязвимость: российский оппозиционер раскрыл коварный план Кремля в Европе

Для Москвы есть только одна уязвимость - санкции, проблему с которыми Кремль вынужден решать в связи с украинским вопросом.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" российский политический деятель, кандидат юридических наук Марк Фейгин.

По его словам, России необходимо хоть поэтапно, но смягчение этих санкций. В то же время американские санкции смягчить невозможно, потому что это находится в зоне ответственности не президента Трампа, а Конгресса.

"А в Европе ситуация очень и очень манипулятивная. Они склоняются к тому, чтобы смягчить санкции. Им нужен только формальный повод, им надо заставить Украину и президента Зеленского, чтобы он дал им этот повод. Формальным поводом будет проведение выборов, признание особого статуса и - ну, вот же, смотрите, процесс идет, нужно этот процесс простимулировать", - заявил Фейгин.

Он подчеркнул, что так же происходило с возвращением делегации России в ПАСЕ. Они договорились об этом заранее, мол, вы нам отдаете моряков во исполнение решения Гамбургского морского трибунала, а за это вы получите место в ПАСЕ обратно.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Для русской политики важно, чтобы с человеком можно было выпить водку - Марк Фейгин.