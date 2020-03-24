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Почти 800 новых жертв: в Италии озвучили свежую статистику по коронавирусу

вторник, 24 марта 2020, 19:30
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Во вторник, 24 марта, по данным департамента гражданской обороны Италии, от болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, в стране умерло 743 человека - значительно больше, чем в предыдущий день.

Об этом сообщает итальянское издание Repubblica.

Таким образом общее количество жертв коронавируса в Италии выросло до 6 820 человек. В понедельник от болезни погиб 601 человек.

В то же время наблюдается небольшое снижение темпов заражения коронавирусом. С понедельника на вторник количество инфицированных увеличилось на 7,2%, между воскресеньем и понедельником был зафиксирован рост 8,1%.

В настоящее время коронавирусом в Италии заражено 54 030 человек, это на 3 612 человек больше, чем в понедельник.

Руководитель департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли уточнил, что инфицировано 69 176 человек, из которых 6 820 умерли и 8 326 выздоровели. При этом 28 697 заболевших находятся в домашней изоляции, а 3 396 - госпитализированы в отделении интенсивной терапии. Больше всего случаев болезни зафиксировано в Лобардии - около 30 тысяч.

Как сообщал "Апостроф", в Италии из-за высокого уровня смертности вследствие заражения коронавирусом COVID-19 в крематориях образовалась большая "очередь" с гробов.

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