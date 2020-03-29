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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Испания побила жуткий "рекорд" по смертности от коронавируса: названа цифра

воскресенье, 29 марта 2020, 15:24
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За сутки в Испании из-за заражения коронавирусом COVID-19 умерли 838 человек.

Об этом сообщает издание El Pais.

Такой показатель назвали "завершением самой смертельной недели". За сутки 27 марта от COVID-19 скончались 832 человека

Всего в стране от вируса скончались 6 528 людей, из которых подавляющее большинство (почти 5 000) умерли за последние семь дней.

По состоянию на 29 марта в Испании зарегистрировано почти 79 000 инфицированных.

Как сообщал "Апостроф", принцесса Мария Тереза из королевской семьи Бурбон-Пармских умерла в Париже из-за осложнений от Covid-19, ее похорон состоялся в пятницу, 27 марта. Мария Тереза была дочерью принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Она всю жизнь провела одна - у нее не было ни мужа, ни детей. До последних дней жизни за принцессой ухаживали ее племянницы и племянники.

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