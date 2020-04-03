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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Италия вновь содрогается от коронавируса: данные за 3 апреля

пятница, 03 апреля 2020, 19:57
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По состоянию на вечер, 3 апреля, известно, что за последние сутки в Италии от коронавируса умерли 766 человек.

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Об этом сообщает La Stampa.

Таким образом, общее число умерших в стране составляет 14 681 человек ("суточное" количество умерших днем ранее составляло 760 человек). Также за день было обнаружено 4585 новых подтвержденных случаев заражение коронавирусом.

По данным издания, количество пациентов, которые проходят лечение в домашних условиях постоянно увеличивается, 3 апреля их число увеличилось на 2123 человека, что составляет более 52 500 человек.

С начала эпидемии в Италии 119 827 человека заразились коронавирусом. Цифра включает тех, кто умер, и тех, кто вылечился.

Всего в стране 85 388 текущих случаев заражения. Из них 28 741 госпитализированных пациентов с симптомами; 4068 находятся в отделениях интенсивной терапии.

На сегодня 19758 человек вылечились. За последние сутки это число выросло на 1480 человек.

Как сообщал "Апостроф", вечером 2 апреля в Тернопольской области зафиксировали очередной летальный исход от COVID-19. Здесь умерла 57-летняя жительница села Козова. Всего в стране известно о 23 летальных исходах.

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