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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В Британии резко выросло число смертей от коронавируса: опубликована печальная статистика

пятница, 03 апреля 2020, 17:31
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В четверг, 2 апреля, за сутки в Британии от коронавируса COVID-19 умерло 684 человека.

Об этом пишет местное издание DailyMail.

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Так, журналисты британского издания уточняют, что смертность от коронавируса в Британии за сутки увеличилась на 20%. В целом от этого вируса погибло 3605 британцев.

Следует отметить, что в течение недели смертность от коронавируса в Британии ежедневно росла. В издании уточняют, что за сутки 1 апреля, в частности, с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 569 человек. В то же время, всего неделю назад во всей Британии было всего 759 смертей с этим диагнозом.

Тем временем общее количество зараженных в стране достигло более 38 тысяч человек, а за сутки 2 апреля коронавирус был обнаружен и подтвержден еще у 4450 британцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что у него диагностировали коронавирус. Он заявил, что продолжит работать, но не будет покидать своего жилья.

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