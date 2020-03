Премьер Британии Борис Джонсон подцепил коронавирус и записал видеообращение

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

Об этом он сообщил в Twitter.

"За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить правительством с помощью видеоконференции", - говорится в сообщении.

По его словам, у него были симптомы коронавируса, включая температуру и кашель. По совету врача, Джонсон сделал тест на Covid-19, который показал положительный результат.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government's response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri