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Премьер Британии Борис Джонсон подцепил коронавирус и записал видеообращение

пятница, 27 марта 2020, 13:43
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У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

Об этом он сообщил в Twitter.

"За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить правительством с помощью видеоконференции", - говорится в сообщении.

По его словам, у него были симптомы коронавируса, включая температуру и кашель. По совету врача, Джонсон сделал тест на Covid-19, который показал положительный результат.

Ранее "Апостроф" сообщал, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в стране жесткий карантин и призвал не пользоваться общественным транспортом, однако в Лондоне, подобно Киеву, произошел транспортный коллапс.

Напомним, в Великобритании прогнозируют, что карантин в связи с коронавирусом может продолжаться в течение года, чтобы предотвратить перегрузку службы здравоохранения.

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