Ноу-хау в церквостроении: министра Путина подняли на смех из-за слов о главном военном храме РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ступени нового главного храма Вооруженных сил России под Москвой будут отлиты из "трофейной немецкой техники".

Об этом он сообщил на заседании общественного совета Минобороны РФ.

"Строительство идет по плану. Неделю назад завершено возведение фундамента, началась стадия завершения работ художников, дизайнеров вместе с нашей патриархией. Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным. Для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма", – заявил Шойгу.

Эта новость вызвала волну возмущения и сарказма среди пользователей сети. Многие указывают на то, что в 2018 году военная техника времен Второй мировой войны существует в основном в виде музейных экспонатов и делать из нее ступени для церкви – вандализм.

"Заметьте. Символично построить немецкие больницы, дороги, зарплаты, пенсии, а ступени отлить из BMW и Мерсов российских чиновников и яхты Гундяева, Шойгу не предложил", – также отмечает блогер Vitauskas.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", не так давно сеть насмешило обращение Москвы к Киеву прекратить агрессию против РФ.