РУС. | УКР.

вторник, 25 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 декабря

18:38
Порошенко смог добиться поддержки Украины на мировой арене - политолог
18:35
Россия показала украинский санкционный список: документ
18:11
Киевлянину грозит тюремный срок за шутку в парикмахерской: в чем суть
18:01
Известный украинский футболист близок к громкому трансферу
17:44
Под Киевом маршрутка с пассажирами попала в жесткое ДТП: видео с места аварии
17:20
Луганскую область накрыл масштабный блэкаут: озвучена причина
17:14
Они трезвые: в России нашли странное объяснение неудачам спортсменов
17:10
Один из лучших футболистов мира отметился трогательным поступком для детей накануне Рождества: опубликовано фото
16:50
Новогодний "груз 200": Минобороны России оконфузилось с военным фотокалендарем
16:47
Антикоррупционеры из НАПК должны продемонстрировать результаты - Карасев
16:35
В сети показали фото ловких мошенниц, "работающих" в Киеве
16:10
Украинский клуб едва не подписал брата звезды мирового футбола
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ноу-хау в церквостроении: министра Путина подняли на смех из-за слов о главном военном храме РФ

вторник, 25 декабря 2018, 10:58

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ступени нового главного храма Вооруженных сил России под Москвой будут отлиты из "трофейной немецкой техники".

Об этом он сообщил на заседании общественного совета Минобороны РФ.

"Строительство идет по плану. Неделю назад завершено возведение фундамента, началась стадия завершения работ художников, дизайнеров вместе с нашей патриархией. Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным. Для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма", – заявил Шойгу.

Эта новость вызвала волну возмущения и сарказма среди пользователей сети. Многие указывают на то, что в 2018 году военная техника времен Второй мировой войны существует в основном в виде музейных экспонатов и делать из нее ступени для церкви – вандализм.

"Заметьте. Символично построить немецкие больницы, дороги, зарплаты, пенсии, а ступени отлить из BMW и Мерсов российских чиновников и яхты Гундяева, Шойгу не предложил", – также отмечает блогер Vitauskas.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", не так давно сеть насмешило обращение Москвы к Киеву прекратить агрессию против РФ.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

У Путина скверная ситуация: его спасет четвертая война

Путин уже ничего не сделает в Украине, но может стать президентом нового государства - Слава Рабинович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: