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Всадники Апокалипсиса под елочкой: в сети шутят над коллективным фото с Путиным

суббота, 29 декабря 2018, 15:04

В Москве прошло очередное заседание Госсовета РФ под председательством президента России Владимира Путина.

Фото, сделанное после заседания, впечатлило пользователей соцсетей.

Как сообщают российские СМИ, коллективная памятная фотография руководства России была сделана в Москве, где проходило очередное заседание Госсовета под председательством президента России. Оно было посвящено развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций.

"Всадники апокалипсиса", – прокомментировал фото в Twitter Михаил Голуб.

Также издание "Грани.ру" предложило пользователям в комментариях придумать подпись к фотографии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российские юмористы из Comedy Clubсняли забавный ролик о котенке и президенте РФ Владимире Путине, который ярко и доходчиво показывает, что происходит на российских телеканалах.

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