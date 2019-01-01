Передача Курил Японии: стали известны интересные детали

Возможная передача части Курильских островов Россией Японии должна проходить при полном согласии на это со стороны местных жителей и не подразумевает переселения россиян.

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi, передает ТАСС.

По его словам, переговоры "изначально не идут с позиции "уходите отсюда".

"Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности территорий к Японии", - подчеркнул премьер.

"Все, кто сейчас живут на островах - россияне. К сожалению, бывшие японские жители островов попали в ситуацию, при которой они больше не могут там проживать", - добавил Абэ.

Премьер подчеркнул, что реализация концепции совместной японо-российской хозяйственной деятельности на этих островах поможет обрисовать их будущее, в котором японцы и россияне смогут там жить и работать вместе.

Как известно, конфликт из-за территорий между странами тянется с 1956 года, когда СССР и Япония подписали декларацию о завершении войны. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, по мнению японской стороны, принадлежат им.

Свою точку зрения они аргументируют соответствующим положением в Трактате о торговле и границах 1855 года. РФ считает, что эти острова по итогам окончания Второй мировой принадлежат ей.

Возвращение островов Японии является главным условием заключения мирного договора с РФ, который по окончанию Второй мировой войны так и не был подписан.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент РФ Владимир Путин предложил подписать мирный договор между Россией и Японией без обсуждения вопроса возвращения Курильских островов.