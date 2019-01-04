В Госдуме России хотят запретить газ: в сети истерика

В Госдуме России, на фоне обрушения от взрыва газа дома в Магнитогорске, предложили отказаться от газификации коммунального хозяйства в пользу электрификации.

С таким предложением выступил первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

"Надо отказываться от газификации и переходить на электричество в коммунальном хозяйстве … если брать совокупные затраты на эксплуатацию электричества по сравнению с газом, то электричество даже выходит выгодно. Не говоря о том, что это более безопасно, значительно более безопасно", - сказал Емельянов.

Старые дома, которые уже подключены к газу, он предложил постепенно переводить на электричество.

Тем временем в сети очень активно отреагировали на предложение Емельянова, предложив не останавливаться и следом запретить также электричество, воду и дома вообще. Другие пользователи предложили массово перевести россиян на обогрев валежником.

Самые же смелые предложили просто запретить Госудуму.

Также в сети вспомнили традиционную для пропаганды России историю о том, что Украина замерзнет зимой без российского газа, намекнув, что теперь-то уже точно замерзнет, но не Украина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли запрет в России уличных табло с курсами валют.