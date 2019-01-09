Перекрыли движение в городе: сети позабавило видео масштабных похорон криминального авторитета в России

В России рассмешили масштабными похоронами криминального авторитета.
Соответствующее видео опубликовал Михаил Светлов в Twitter.
"2019й год, Хабаровский край, г. Амурск. Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия "Заруба". Перекрыли движение в городе. Хорошо, что сейчас не 90е!" – подписал видео он.
2019й год, Хабаровский край, г. Амурск.
Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия "Заруба". Перекрыли движение в городе.
Хорошо, что сейчас не 90е! pic.twitter.com/PvQoHxE9eP— Mиxaил Cвeтлoв (@MiklSvetlov) 8 января 2019 г.
Также Андрей Нечаев отметил, что "по слухам гроб несли среди прочих прокурор и начальник УВД города".
В сети тут же стали обсуждать сие событие.
Как сообщал "Апостроф", ранее в России торжественно открыли бетонную плиту как остановку. Также в России рассмешили соцсети абсурдным поступком с подвешиванием к окнам чучел Дедов Морозов. Кроме того, в сети высмеяли пузатых бомбардировщиков Путина. На кадрах можно увидеть российских военных, внешний вид которых оставляет желать лучшего.