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Перекрыли движение в городе: сети позабавило видео масштабных похорон криминального авторитета в России

среда, 09 января 2019, 23:33

В России рассмешили масштабными похоронами криминального авторитета.

Соответствующее видео опубликовал Михаил Светлов в Twitter.

"2019й год, Хабаровский край, г. Амурск. Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия "Заруба". Перекрыли движение в городе. Хорошо, что сейчас не 90е!" – подписал видео он.

Также Андрей Нечаев отметил, что "по слухам гроб несли среди прочих прокурор и начальник УВД города".

В сети тут же стали обсуждать сие событие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России торжественно открыли бетонную плиту как остановку. Также в России рассмешили соцсети абсурдным поступком с подвешиванием к окнам чучел Дедов Морозов. Кроме того, в сети высмеяли пузатых бомбардировщиков Путина. На кадрах можно увидеть российских военных, внешний вид которых оставляет желать лучшего.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Россия, соцсети, видео

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