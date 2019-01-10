Сгорающий российский спутник попал в прямую трансляцию на ТВ: видео

Падение российского военного спутника "Космос-2430", входившего в состав системы предупреждения о ракетном нападении "Око", попало на видео.

Об этом пишет TJournal.

Сообщения об объекте в небе над Новой Зеландией появились в местных СМИ ещё 5 января. Очевидцы предположили, что наблюдают метеорит или космический мусор. Но уже тогда специалисты допустили, что увидели падающий спутник неизвестного происхождения.

На падающий спутник также обратили внимание на любительской станции SatTrackCam, которые из Нидерландов следят за космическими аппаратами. Аналитики заметили, что кадры с падающим объектом попали в трансляцию крикетного матча между сборными Шри-Ланки и Новой Зеландии на телеканале Fox News. По версии SatTrackCam, этим объектом как раз были обломки "Космос-2430".

В свою очередь в командовании Воздушно-космических сил РФ заявили, что спутник "планово свели с орбиты", и он полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 километров.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети подняли на смех заявление Кремля о скорости ракеты "Авангард".