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Хороший кокаин завезли: путинское ТВ подняли на смех из-за новости о невыносимой жизни в США

среда, 16 января 2019, 02:29

Пропагандистов Кремля подняли на смех в сети за новость о желающих уехать из США в РФ.

Российский телеканал НТВ заявил, что "уехать из США мечтают чуть ли не до трети всех американцев".

"Их гонят из страны неподъемные налоги и высокие цены. Некоторые искали лучшей доли в Европе, в Крыму, но осели все-таки в Москве. Говорят, что "качество жизни улучшилось в разы", - написали пропагандисты.

"Новость" вызвала бурю смеха среди комментаторов. Пользователи сети назвали авторов материала "наркоманами", пошутив, что им "завезли свежий кокаин".

Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандисты Путина начали ловить друг друга на фейках и мечтать о Киеве.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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